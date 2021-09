Dobrzyński: realizujemy to, co niektórzy obiecywali przez dziesiątki lat

Obwodnica Myśliborza ma ponad trzy kilometry. Jej koszt, to około 40 mln złotych. 32 miliony złotych to pieniądze rządowe. Resztę dołożył samorząd. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin/Archiwum]

Poseł PiS o inwestycjach drogowych w regionie: - Realizujemy to, co niektórzy obiecywali przez dziesiątki lat - mówił Leszek Dobrzyński komentując w Rozmowach pod krawatem otwarcie obwodnicy Myśliborza.

- Można by się zastanawiać, czy nie szkoda takiej pięknej tradycji, że przez 500 lat był ruch pod tą bramą, a teraz przyszło Prawo i Sprawiedliwość i zrobiło obwodnicę. Różni ludzie obiecywali przez wiele lat, podpisywali się na takim plakacie, kiwali głowami, wspierali, który jest w gabinecie pana burmistrza - i nic - mówi Dobrzyński.



Obwodnica Myśliborza ma ponad trzy kilometry. Jej koszt, to około 40 mln złotych. 32 miliony złotych to pieniądze rządowe. Resztę dołożył samorząd.