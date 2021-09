Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają do Sławoborza. I nie tylko

"WOTGames" odbędą się na stadionie klubu GLKS Pomorzanin przy ulicy Kołobrzeskiej w Sławoborzu. źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej w Sławoborzu. W niedzielę o godzinie 11 wystartują "WOTGames". To impreza dla całych rodzin.

Zachodniopomorskie:

Podczas pikniku sportowego dzieci poprzez zabawę będą zdobywały "sprawności", a zdobycie ośmiu równoznaczne będzie ze zdobyciem nagrody oraz dyplomu. Konkurencje sportowe czekają również na dorosłych. Rodzice będą mogli sprawdzić się w "relaksie celowniczego", "sprincie sapera" czy "zaprawie porannej".



Podczas imprezy będzie można również poznać wyposażenie i uzbrojenie WOT. Wizyta w Sławoborzu to również dobra okazja, żeby odwiedzić mobilny punkt krwiodawstwa lub się zaszczepić.



Polska:

Żołnierze działającej czwarty rok formacji centralne uroczystości z udziałem dowódców rodzajów wojsk i kierownictwa resortu obrony z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem na czele, organizują po południu w Warszawie.



O 14.30 przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpocznie się wydarzenie, w trakcie którego zostanie wręczonych sześć sztandarów - pięć dostaną brygady OT, a szósty zostanie nadany Centrum Szkolenia WOT.



Oprócz centralnych obchodów terytorialsi zapraszają też na wojskowe pikniki oraz towarzyszące im "WOT games". Będzie to okazja do sportowej rywalizacji między innymi w dwóch kategoriach: rekrut i terytorials. Zawodnicy będą musieli wykonać przysiady, pompki, bieg po tak zwanej kopercie albo ścigać się w worku lub biegać z dodatkowym obciążeniem. Zaplanowano też takie konkurencje, jak przetaczanie opony, przenoszenie worków z piaskiem, pchanie quada, skok w dal, podnoszenie ciężarków, rzut piłką lekarską oraz skłony tułowia.



Zawody zostaną zorganizowane w 16 lokalizacjach w całej Polsce, wszędzie tam gdzie działają brygady OT.



Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodsza formacja w siłach zbrojnych. Wojska powstały w 2017 roku i liczą obecnie ponad 30 tysięcy żołnierzy. Do zadań terytorialsów należą: udział w działaniach obronnych we współpracy z jednostkami operacyjnymi, wspieranie służb pozamilitarnych, prowadzenie samodzielnych zadań przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych, a także współpraca z jednostkami sojuszniczymi oraz wspieranie służby cywilnych w sytuacjach kryzysowych.