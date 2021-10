Rektor PUM-u: Nie wszyscy mają predyspozycje, aby zostać na pierwszej linii

Trudna do przewidzenia sytuacja - u nas ponad 90 procent kadry i studentów jest zaszczepiona - teoretycznie jesteśmy bezpieczni - tak o ewentualnym lockdownie mówi rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. Bogusław Machaliński.

Gość "Rozmów pod Krawatem" przypomniał, że uczelnie medyczne rządzą się innymi prawami niż pozostałe uczelnie.- Dlatego że my kształcimy medyków, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, fizjoterapeutów, którzy pracują z pacjentem. Jeżeli będziemy szkolić żołnierza, który pierwsze co powie "ale jak zaczną strzelać, to proszę uciekać i zostawić wszystko" i może jeszcze rzucić karabin, to ja dziękuję za takie szkolenie - powiedział prof. Machaliński.Jednocześnie, jak zaznacza rektor - "nie wszyscy mają predyspozycje, aby zostać na pierwszej linii i podjąć ryzyko, by służyć choremu człowiekowi". Na 4,5 tys. studentów PUM-u koronawirusa przeszło 160 osób.