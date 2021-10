Liczba pierwszoklasistów przerosła oczekiwania. Kierunek przeżywa swój renesans

Chcą kosić zboże, doić krowy, hodować bydło, a nawet zostać farmerami niczym z amerykańskich filmów - mowa o uczniach Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie.

Kierunek przeżywa swój renesans. Coraz więcej młodych osób w ostatnich latach wiąże swoją przyszłość z rolnictwem.- Wybrałam ten zawód, żeby pokazać chłopakom, że dziewczyny też potrafią pracować w takim zawodzie - mówi uczennica.- Po tym kierunku chciałbym założyć swoje gospodarstwo i uprawiać ziemię. Będzie to produkcja zwierzęca i roślinna. Wiążę swoją przyszłość z mechaniką maszyn rolniczych. Da się z tego wyżyć. To solidny zawód - dodają uczniowie.W tym roku liczba pierwszoklasistów uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych przerosła oczekiwania szkoły - mówi jej dyrektor Daniel Nowak. - W tym roku mamy otwartych siedem oddziałów, jeden więcej niż rok wcześniej. W większości są to dzieci gospodarzy, którzy chcą przejąć gospodarstwa, rozwijać swoje przedsiębiorstwa i dalej iść w nowoczesność. Szkoła im to umożliwia.Do Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie uczęszcza prawie tysiąc uczniów, a do pierwszych klas przyszło ich 210.