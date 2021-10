Ardanowski: wsparcie rolnictwa jest niezbędne

Musimy walczyć o większe dopłaty dla rolników - mówił, w programie "Radio Szczecin na Wieczór", Jan Ardanowski, doradca prezydenta Rzeczypospolitej.

W ten sposób, komentował zapowiedzi, jakie zawarto w Polskim Ładzie dla rolnictwa.- To, że w kilku krajach europejskich: Bułgarii, na Łotwie są niższe, to mnie cieszy. My musimy, konkurując z największymi krajami rolniczymi Unii Europejskiej, mieć uczciwe zasady konkurencji. Zapowiedź prezesa Kaczyńskiego, którą traktuję bardzo poważnie i myślę, że wsparcie dla dopłat jest niezbędne, żebyśmy utrzymywali tę konkurencję - tłumaczył Ardanowski.Dużym niebezpieczeństwem, w kwestii dopłat, dla rolników jest polityka ekologiczna Unii Europejskiej.- Jeżeli rolnik nie będzie miał gospodarstwa do 50 hektarów, czyli nie należy mu się premia dystrybucyjna na pierwsze hektary, a takich gospodarstw powyżej 50 hektarów jest dużo, choćby w województwie zachodniopomorskim, to nie dostanie dodatkowych pieniędzy. Jeżeli nie jest młodym rodnikiem, to też nie dostanie dodatkowych pieniędzy. Jeżeli nie chciałby lub nie potrafi wejść w programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, które teraz się nazywają ekoschematami, to nie dostanie dodatkowych pieniędzy - dodawał Ardanowski.W Polsce obecnie, średnia dopłata do hektara wynosi 240 euro, w Holandii 500. W rolnictwie w Polsce pracuje 1,6 miliona osób.