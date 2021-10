Unijne wsparcie pilotażowego programu dla pacjentów onkologicznych [ZDJĘCIA]

Szpital PUM otrzyma prawie 3 miliony złotych z unijnej dotacji na pomoc pacjentom, którzy borykają się powikłaniami kardiologicznymi po terapii onkologicznej. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szpital PUM otrzyma prawie 3 miliony złotych z unijnej dotacji na pomoc pacjentom, którzy borykają się powikłaniami kardiologicznymi po terapii onkologicznej. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szpital PUM otrzyma prawie 3 miliony złotych z unijnej dotacji na pomoc pacjentom, którzy borykają się powikłaniami kardiologicznymi po terapii onkologicznej. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szpital PUM otrzyma prawie 3 miliony złotych z unijnej dotacji na pomoc pacjentom, którzy borykają się powikłaniami kardiologicznymi po terapii onkologicznej. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W niemal połowie przypadków leczenia raka zdarza się, że chorzy krótko po operacji i chemioterapii muszą skorzystać z pomocy kardiologa.



- Każde współczesne leczenie onkologiczne chorób nowotworowych opiera się na leczeniu skojarzonym. Oprócz operacji chorzy wymagają takich sposobów leczenia jak chemioterapia, radioterapia, no i niestety, metody te wiążą się z ryzykiem występowania wielu powikłań w zakresie układu sercowo-naczyniowego - wyjaśnił na briefingu prasowym dr Robert Kowalczyk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Klinicznego nr 1.



Jak dodała dr Joanna Jędrzychowska-Baraniak z Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych - wdrożenie programu ma kluczowe znaczenie dla komfortu życia pacjentów, którzy powinni się zgłaszać do szpitala klinicznego po uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem.



- Jesteśmy po to, żeby naszych pacjentów onkologicznych przeprowadzić "suchą nogą" przez terapię, żeby później nie było powikłań ze strony serca, a nawet jak te powikłania się zdarzą, żeby szybko zacząć leczyć - podkreśliła dr Joanna Jędrzychowska-Baraniak.



Program jest pilotażowy w skali Polski.



- Program wyjątkowy, można wręcz powiedzieć, że pilotażowy w skali Polski. Program, który powstał w Szczecinie, i który będzie ratował życie, a przede wszystkim zdrowie tych wszystkich, którzy są narażeni na powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym - dodał marszałek województwa, Olgierd Geblewicz.



Na ponad 1 milion 200 tysięcy pacjentów wyleczonych z raka ponad 40 procent z nich miało przynajmniej dwa czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.