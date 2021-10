"Wpływy z tytułu podatku PIT mogą spaść o około 130 mln zł"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Członkowie szczecińskiej Nowej Lewicy są przeciwni zmianom podatkowym proponowanym przez rząd. Twierdzą, że najbardziej uderzą one w samorządy.

Chodzi m.in. o propozycję kwoty do 30 tysięcy złotych, która miała by być wolna od podatku. Według Nowej Lewicy, samorządy w całej w Polsce mogą stracić od 12-14 miliardów złotych, a pieniądze które przeznaczy rząd w ramach rekompensaty, nie załatają dziur budżetowych takich gmin jak Szczecin - tłumaczy Dawid Krystek z Nowej Lewicy.



- Wpływy z tytułu podatku PIT mogą spaść o około 130 milionów złotych. Dzisiaj przed skarbnikiem miasta i przez prezydentem ciężkie zadanie, jak ten budżet Szczecina na przyszły rok poskładać. Ma on być uchwalony już 6 grudnia - mówi Krystek



Nowa Lewica proponuje zwiększenie podatku z PIT dla gmin, z obowiązujących 39 na 52 procent, a dla powiatów z 10 na 14 proc.