Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W aptekach w regionie brakuje szczepionek przeciwko grypie. Lekarze jednak apelują, by skorzystać z preparatów, szczególnie w dobie koronawirusa.

Szczyt zachorowań na grypę jeszcze przed nami. Obecnie tygodniowo w Zachodniopomorskiem notuje się około tysiąca zachorowań - to dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Podobne statystyki były rok temu.



Prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Wojciech Chmielak uspokaja jednak, ze szczepionki do aptek powinny wkrótce dotrzeć.



- Szczepionek w wystarczającej ilości nie ma aktualnie w aptekach, natomiast dojeżdżają do nich. Mamy informacje, że najbliższe dostawy mają pojawić się pod koniec miesiąca. Później, jak co roku, impulsami - w listopadzie i grudniu mają być dostępne dla pacjenta - mówi Chmielak.



Do szczepienia przeciwko grypie zachęca prof. Miłosz Parczewski, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych.



- W tym roku nie wiemy, jak będzie wyglądało ryzyko grypy. Z zeszłym było stosunkowo niskie, dlatego, że wszyscy pilnowali noszenia masek i dystansu społecznego. W tym roku już widzimy rozluźnienie w tym względzie, w sklepach i galeriach ludzie mniej się zabezpieczają. Dlatego to ryzyko grypy w tym roku będzie wyższe - mówi Parczewski.



Bezpłatnie przeciwko grypie w Szczecinie mogą zaszczepić się seniorzy powyżej 65. roku życia.