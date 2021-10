Na "własne M" w Szczecinie trzeba średnio zbierać aż 10 lat

Fot. ZBiLK

120 pensji trzeba wydać, by kupić mieszkanie w Szczecinie - wynika z wyliczeń Portalu Samorządowego.

Jak podano - średnia cena mieszkania w Szczecinie, to obecnie 475 tysięcy złotych, a średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 5440 złotych brutto, czyli 3900 złotych na rękę. Oznacza to, że na "własne M" trzeba wydać 120 wypłat, czyli nie wydawać ani złotówki przez 10 lat. Pod uwagę wzięto mieszkanie 64-metrowe.



Z danych opublikowanych przez portal, metr kwadratowy mieszkania w Szczecinie kosztuje prawie osiem tysięcy złotych.



Z kolei w Warszawie, Trójmieście czy Wrocławiu ponad 10 tysięcy. Wyliczenia oparte są na danych Głównego Urzędu Statystycznego.