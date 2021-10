Leszek Dobrzyński przewodniczącym Parlamentarnego Zespółu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chcemy doprowadzić do końca poszukiwania Żołnierzy Wyklętych, którzy zostali zamordowani przez komunistów i pochowani w nieznanym miejscu - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.

Szczeciński polityk został wybrany przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



- Myślę, że jest to wielkie zadanie; z jednej strony ludzkie, bo to jest nasz wymiar człowieczeństwa, żeby nasi bohaterowie mogli być z pełnymi honorami, ale też, jak ludzie, pochowani. Ale też jest to wymiar historyczny i państwowotwórczy; mówiąc krótko: wolna Polska powraca po swoich żołnierzy - podkreślił poseł Dobrzyński.



W zespole nie znalazł się ani jeden parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy tych ugrupowań nie wyrazili chęci uczestniczenia w pracach zespołu.



- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych funkcjonuje już trzecią kadencję. Wtedy rzeczywiście jeszcze byli tam chociażby parlamentarzyści Platformy i PSL. Lewica konsekwentnie, od samego początku trzyma się swoich korzeni historycznych. To są korzenie broniące PRL, broniące działań wszelkich służb. Tutaj, przynajmniej z mojej strony, nie ma zdziwienia - dodał Dobrzyński.



Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych powstał w 2016 roku.