Były łzy radości kiedy dowiedzieliśmy się o tej inwestycji - przyznają rodzice niepełnosprawnych dzieci z Cedyni. Za prawie 4 miliony złotych powstanie tam bowiem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

W sobotę blisko 3 miliony, potrzebne do budowy przekazała gminie minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg. Jak mówiła podczas konferencji prasowej w Cedyni, państwo powinno pomagać słabszym i to dziś się dzieje.



- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął jasne i czytelne kryteria: pomagamy Polakom. Staramy się podzielić dobrobytem, podzielić tym, co wypracuje polska gospodarka przede wszystkim z Polakami. Priorytetem jest wsparcie polskich rodzin - zadeklarowała minister Maląg.



Za współpracę urzędnikom z Cedyni dziękował wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Gdyby nie takie wspólne, drużynowe działanie trudno byłoby realizować takie dobre projekty. Panie burmistrzu: na pana ręce wielkie podziękowania, bo jest współpraca, jest życzliwość, a tak naprawdę jesteśmy po to, żeby pracować na rzecz mieszkańców - powiedział wojewoda Bogucki.



To wielki dzień dla naszej małej gminy - mówił burmistrz Cedyni, Adam Zarzycki.



- To takie ważne, aby każdy czuł się potrzebny i godnie żył. Cieszy nas to, że nie jesteśmy osamotnieni w tworzeniu warunków do skutecznej pomocy tym, których położenie wymaga wsparcia. Jeszcze raz pięknie dziękuję za przyznane środki finansowe z funduszu solidarnościowego na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni - podkreślił.



Zebrani podczas konferencji rodzice niepełnosprawnych dzieci z Cedyni nie kryli radości.



- Mam chorego syna, którego sama wychowuję, ma 18 lat... I nieraz zastanawiałam się, co ja zrobię z tym moim Oliwerem, jak mnie zabraknie - mówiła jedna z mieszkanek Cedyni.



Powodzenia wszystkim osobom zaangażowanym w nową inwestycję życzył poseł PiS, Leszek Dobrzyński.



- Bo to jest wielka sprawa, ale też, żeby było jasne: niezwykle wymagająca i wyczerpująca. Dlatego wielki szacunek dla państwa, którzy zajmujecie się swoim potomstwem - dodał.



