Niebawem kolejny nabór na inwestycje lokalne z "Polskiego Ładu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na przełomie listopada i grudnia ogłoszony zostanie drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W ramach zakończonej już pierwszej edycji do samorządów lokalnych trafią ponad 23 miliardy złotych. Z kwoty tej zrealizowanych zostanie ponad 4 tysiące inwestycji.

W drugim naborze jednymi z priorytetowych będą wnioski składane przez tzw. gminy popegeerowskie. Samorządy te będą mogły starać się o dofinansowanie sięgające 98 proc. danej inwestycji.



- To są bardzo często inwestycje w infrastrukturę: w drogi, w kanalizację, inwestycje pierwszej potrzeby. One pozwolą na to, żeby np. na teren osiedla popegeerowskiego mogła dojechać karetka, żeby mógł dojechać bus, który zawozi dzieci do szkoły. Żeby życie w tym miejscu rzeczywiście było na miarę XXI wieku, bo wiemy, że przez lata brakowało na tych terenach takich inwestycji - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker.



W drugim naborze priorytetowymi prawdopodobnie pozostaną inwestycje drogowe. Tak było w przypadku pierwszego naboru.



- Jest to największa potrzeba, bo praktycznie w każdym województwie to stanowi największą pulę pieniędzy. Najczęściej środki, o które wnioskowały samorządy to infrastruktura drogowa. Drugim obszarem są inwestycje wodno-kanalizacyjne - mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka.



W ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" do województwa zachodniopomorskiego trafi ponad 1 miliard złotych. Z tej kwoty do końca 2023 roku zrealizowanych zostanie prawie 200 inwestycji lokalnych.