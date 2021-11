"Stare tory w al. Wojska Polskiego zostaną jako atrakcja"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stare tory w al. Wojska Polskiego zostaną zabezpieczone i będą atrakcją - mówił w "Rozmowie Pod Krawatem" miejski konserwatorów zabytków Michał Dębowski.

Tory zostały odkryte w związku z modernizacją alei. Odkryte tory tramwajowe należą do najstarszej trasy tramwajowej w Szczecinie - mówił Dębowski.



- Rzeczywiście wytypowaliśmy taki odcinek, który znajduje się mniej więcej na wysokości dawnej Ściany Płaczu. Było to możliwe ze względów projektowych po prostu i dostępności. Nie chcemy, żeby to był jakiś fragment torów między pasem zieleni a parkingiem, tylko żeby on był dobrze wyeksponowany. Będzie też wykonane dodatkowe oznaczenie, w formie takiego stylizowanego historycznego przystanku tramwajowego z opisem, żeby móc odpowiednio oznaczyć to miejsce - tłumaczy Dębowski.



Całkowity koszt modernizacji al. Wojska Polskiego to 80 milionów złotych.

- Będzie też wykonane dodatkowe oznaczenie, w formie takiego stylizowanego historycznego przystanku tramwajowego z opisem, żeby móc odpowiednio oznaczyć to miejsce - tłumaczy Dębowski.