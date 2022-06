Tatar z łososia gwiazdą imprezy "Wolin z rybą na talerzu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tatar z łososia króluje na scenie w Kamieniu Pomorskim. Przy miejskiej marinie odbyła się impreza "Wolin z rybą na talerzu".

Przed kamieńską publicznością gotował uczestnik programu MasterChef, szczecinianin, Leszek Wodnicki. Szef kuchni połączył smak regionalnej ryby między innymi z guacamole i kawiorem.



- Połączyłem mięso łososia z limonką, czerwoną cebulą, ale było też guacamole, bo wszyscy kochamy awokado. To fajne połączenie mięsa ryby z owocem i ta kompozycja jest taka świeża. Do tego doszedł olej koperkowy, majonez japoński, mamy również kawior, mnóstwo mikroliści i na prawdę to danie jest bardzo ciekawe i smaczne - mówi Leszek Wodnicki.



Wolin z rybą na talerzu to impreza, która ma przekonać Polaków do częstszego sięgania po dania z ryb z lokalnych połowów. Wydarzenie, któremu towarzyszą między innymi koncerty na żywo oraz strefa zabaw dziecięcych, potrwa do godziny 18.