Rolnicy o tegorocznych żniwach: Plon i ceny w skupach średnio zadowalające [ZDJĘCIA]

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Średnie - tak rolnicy oceniają tegoroczne żniwa. Średnio zadowalający jest plon i ceny w skupach - mówi rolnik z Dobrej koło Nowogardu Paweł Cieślak.

Zbiory byłyby lepsze, gdyby nie było tak sucho. Z kolei przed sezonem np. tona pszenżyta kosztowała 1700 złotych, teraz jest to o 400 złotych mniej. To z kolei konsekwencje spekulacji w sprawie eksportu zboża z Ukrainy. Tym samym także polscy rolnicy odczuwają ciężar rosyjskiej agresji na Ukrainie. Co ciekawe, Paweł Cieślak jako jeden z nielicznych już rolników w Polsce w żniwa 2022 roku pracuje jeszcze na ponad 40-letnim Bizonie.



- Średnio. Mógł być lepszy plon. Za dużo słońca, a za mało wody. Co do ziarna, parametry są. Jak się pracuje na starym Bizonie? Brudno i dużo kurzu. Jak wiatr dobrze wieje, to nie ma problemu. Taki bizon może kosztować ponad 20 tysięcy złotych - mówi Cieślak.



W Zachodniopomorskiem żniwa na najbardziej zaawansowanym poziomie są w powiatach gryfińskim, pyrzyckim i myśliborskim.