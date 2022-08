Powstanie brakujący odcinek drogi DK11 do Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

56 milionów złotych będzie kosztować brakujący odcinek drogi dojazdowej do Kołobrzegu. Właśnie podpisano umowę na wykonanie inwestycji.

Chodzi o fragment drogi krajowej nr 11, która połączy zjazd z drogi ekspresowej S6 z centrum Kołobrzegu. Dzięki inwestycji powstaną dwie dwujezdniowe nitki.



Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner mówi, że znacznie usprawnią one dojazd do miasta.



- Brakuje tylko tego dopięcia, półtora kilometra wlotu, żeby upłynnić ruch, również ten wakacyjny - mówi Lendner.



Pochodzący z Kołobrzegu poseł Czesław Hoc zwraca również uwagę na budowę wiaduktu nad wjazdem do miejscowości Budzistowo, któremu początkowo sprzeciwiali się okoliczni mieszkańcy.



- W wyniku zdrowego consensusu rozwiązaliśmy ten problem. Praktycznie dzisiaj jawi się ten odcinek szczęścia komunikacyjnego - mówi Hoc.



Cała inwestycja kosztować będzie ponad 56 milionów złotych. Nowa droga powinna zostać oddana do użytku pod koniec 2023 roku.