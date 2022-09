Nawrocki o pomyśle polityków Platformy Obywatelskiej, czyli o likwidacji IPN-u

Postulaty o likwidacji IPN, świadczą o głębokim niezrozumieniu polskiej racji stanu i głębokim niezrozumieniu sensu historii - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

- Polacy doceniają pracę Instytutu Pamięci Narodowej - zaczął Nawrocki.- Nie wszyscy, bo Donald Tusk, a wcześniej Grzegorz Schetyna mówili: "Zlikwidujemy IPN" - uzupełnił redaktor Kamil Nieradka.- To są oczywiście słowa, które stoją w sprzeczności z interesem państwa polskiego, a jestem przekonany, że polskie społeczeństwo i polski naród nie wybierze tych polityków, którzy nie służą polskiej racji stanu. Jeżeli ktoś mówi takie rzeczy to znaczy, że nie rozumie sensu historii, ale też istoty Polski - podsumował prezes Instytutu Pamięci Narodowej.Przypomnijmy, że Grzegorz Schetyna, gdy był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, chciał likwidować CBA i IPN, bo to "ośrodki zatruwania życia publicznego".Donald Tusk z kolei powiedział, że "teraz niespecjalnie mnie interesuje, kto się okazał agentem, a kto nie".