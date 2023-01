Szmaragd będzie ekologicznym centrum dla regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rządowe dotacje do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na parki krajobrazowe w regionie.

Skorzysta na tym także Szczecin, bo marszałek województwa i prezydent miasta zawarli wstępne porozumienie w sprawie ośrodka Szmaragd nad Jeziorem Szmaragdowym, który stanie się Centrum Edukacji Ekologicznej dla całego województwa.



Ponad 7 milionów z budżetu centralnego to środki potrzebne, aby uruchomić unijne dofinansowanie na rozwój między innymi wsi popegeerowskich.



- Tutaj trzeba łączyć siły; środki budżetowe i unijne trzeba połączyć tak, żeby jak najlepiej je wykorzystać po to, by - to też trzeba powiedzieć - pewne zapóźnienie nadrobić - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Wicemarszałek województwa, Olgierd Kustosz zwracał także uwagę na 1 milion złotych dotacji dla parków krajobrazowych naszego regionu.



- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z prezydentem zawarli już wstępne porozumienie, by piękny obiekt Szmaragd, Jezioro Szmaragdowe służyło edukacji ekologicznej w ramach całego województwa - powiedział.



To porozumienie ponad partyjnymi podziałami - zwrócił uwagę radny sejmiku, Rafał Niburski.



- Sfinansowano kanalizację, świetlicę i inne drobne inwestycje - dodał.



Oprócz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych ze wsparciem środków unijnych, dostępne są rządowe dotacje dla gmin popegeerowskich. W ubiegłym roku z Polskiego Ładu było to blisko 380 milionów złotych.