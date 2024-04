Europarlament. Lista Lewicy [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorska Lewica rusza z kampanią przed eurowyborami - ogłosiła listę i zachęca do udziału w głosowaniu.

Kandydaci Lewicy:

Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, obecny europoseł;

Anita Kucharska-Dziedzic, obecna posłanka na Sejm, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy;

Sandra Kielnik-Kałużna, radna z Kołobrzegu;

Tadeusz Jędrzejczak, były poseł;

Izabela Kowalczyk, radna powiatu choszczeńskiego;

Tomasz Królikowski

Aleksandra Sobczak

Natalia Hajewska, partia Razem,

Maria Jaworska, była radna Nowej Lewicy sejmiku lubuskiego,

Bartosz Baszczyński, był dyrektorem biura w Brukseli europosła Bogusława Liberadzkiego

Liderem Lewicy do Parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego będzie były premier, obecny europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. Kandydaci Lewicy są potrzebni w Parlamencie Europejskim - przekonuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.- Po to, ażeby tych wszystkich eurosceptyków było jak najmniej w tym parlamencie. Bo Unia potrzebuje oczywiście reform i dialogu; Polska dzięki temu może być bezpieczna, Polska może wykorzystywać środki z Unii Europejskiej dla naszych społeczności lokalnych, dla rozwoju gospodarczego naszego kraju - zaznaczył Wieczorek.To lewicowy rząd wprowadził Polskę do Unii Europejskiej 20 lat temu - podkreślał wicewojewoda Dawid Krystek.- Dzisiaj stoimy przed kolejnym wyzwaniem: żeby lewicowi politycy utrzymali Polskę w Unii Europejskiej, aby sprawiali, by ta Unia Europejska szła w dobrym kierunku. My idziemy mocną drużyną w tych wyborach: chcemy Polski w Unii Europejskiej, chcemy rozwijać nasz kraj - zadeklarował.Eurowybory odbędą się 9 czerwca.