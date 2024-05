Wojewoda: prawo ws. protestów jest niedoskonałe, dlatego niezbędne są zmiany

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski chce zmiany prawa dotyczącego zgromadzeń - by nie można było tak łatwo blokować dróg szybkiego ruchu. Mówił o tym w "Rozmowie pod krawatem". To wnioski po ostatnich protestach rolników.

Wojewoda zapewniał, że szanuje wszystkich protestujących i znalazł czas także dla rolników, którzy blokowali drogę ekspresową S3, jednocześnie sam nie miał możliwości prawnych, by taki protest przerwać, czy wydać odmowę jego przedłużenia. Mógł to zrobić tylko burmistrz czy wójt, podając konkretne argumenty - jak np. zagrożenie zdrowia, czy życia podróżujących. Prawo jest w tym zakresie niedoskonałe, dlatego niezbędne są zmiany.- Tak żeby ujednolicić prawo np. o ruchu drogowym i prawo o zgromadzeniach. Prawo o ruchu drogowym zabrania wjeżdżania dużych pojazdów na drogi szybkiego ruchu. Prawo dotyczące zgromadzeń nie spacyfikuje miejsc, w których nie wolno robić takich protestów. To był na przykład taki problem, który myśmy zgłosili - mówił wojewoda.Sporą część rozmowy poświęciliśmy zamkniętej ulicy Ku Morzu w Świnoujściu, jak zapewnił wojewoda jest już złożony wniosek o zmianę strefy bezpieczeństwa wokół gazoportu.- Staramy się i to wychodzi, żeby cały czas ten ograniczony dostęp, czyli ten wodny do latarni, do Fortu, został udrożniony, bo on działa i żeby były uruchomione autobusy, które dowożą do plaży. Ale z tym ograniczonym sposobem, że trzeba wsiąść w autobus i przejechać po kontroli. I to się nie zmieni - mówił gość "Rozmów pod krawatem".Z wojewodą Adamem Rudawskim rozmawialiśmy także o ponad 170 milionach na drogi gminne, o planach na zakończenie już rozpoczętych inwestycji w województwie, o eurowyborach, czy o zmianach personalnych w Urzędzie Wojewódzkim.Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia na naszym radiowym Facebooku, YouTubie oraz na dedykowanej podstronie