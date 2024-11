RSnW: Import z Ameryki Południowej? Rolnicy są przeciwni

Polscy rolnicy sprzeciwiają się podpisaniu umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Zakłada ona sprowadzenie do Europy setek tysięcy ton produktów rolnych. Na ten temat debatowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Dawid Adamski mówi wprost - sprowadzenie takiej ilości produktów to ogromne ryzyko dla naszego rynku.- Dlatego pan minister Czesław Siekierski zapewnił, że stanowisko resortu jest przeciwne tej umowie i będzie zachęcał inne kraje UE, aby takie stanowisko - popierające nasz rząd - również zawarły - podkreślił.Stanisław Barna, rolnik z gminy Recz przywołuje kryzys, jaki wywołało sprowadzanie zbóż z Ukrainy.- Z Ukrainą mieliśmy przykład, że rynek się rozregulował i mamy to, co mamy: nie mamy opłacalności. Ceny nie wróciły do poziomu cen, które były przed wojną, przed pandemią - wskazał.Zawarciu umowy przeciwna jest Francja, natomiast popiera ją rząd Niemiec, Hiszpanii oraz Włoch.