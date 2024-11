Fot. Biuro prasowe 14 ZBOT

36 żołnierzy - w tym 21 kobiet - złożyło w sobotę w Szczecinie przysięgę wojskową.

To pierwsi żołnierze nowego szczecińskiego i wałeckiego 143 batalionu lekkiej piechoty 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od dziś będą przygotowywać się do ochrony i obrony tak zwanej infrastruktury krytycznej, a także do prowadzenia działań na wodzie.



Uroczystość złożenia przysięgi odbyła się na szczecińskiej Łasztowni.