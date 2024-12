Nowe (elektryczne) samochody dla strażaków

źródło: https://pixabay.com/pl/4869768/TobiasRehbein TobiasRehbein/CC0 - domena publiczna

Nowy sprzęt i auta dla strażaków z Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Polic, Świnoujścia i Szczecina dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.