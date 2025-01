Ekolodzy walczą z budową ścieżki rowerowej

Kolejne opóźnienia w budowie ścieżki rowerowej Wisełka - Międzyzdroje. Inwestycję po raz kolejny oprotestowali działacze Stowarzyszenia "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" z Podkarpacia.

Anna Radziwonowicz dodała, że inwestycja zakłada m.in. posadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych, ponadto budowę specjalnych przejść dla płazów, zarówno pod ścieżką jak i sąsiednią drogą, których teraz nie ma. Czekamy na komentarz Stowarzyszenia.





