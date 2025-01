Karol Nawrocki odwiedził Choszczno

Karol Nawrocki odwiedził dziś województwo zachodniopomorskie. Dlaczego mieszkańcy Choszczna popierają właśnie tego kandydata?

- Patriotyzm - myślę, że to jest główny atut tego kandydata. - Ciepło, przychylność i otwartość do ludzi. Nie boi się pytań, chce, żeby w Polsce było dobrze Polakom. - Tu jest błąd Kaczyńskiego, w PiS-ie powinni od razu powiedzieć: "to jest nasz kandydat". - Ostra walka będzie i czeka nas pewnie druga tura - podkreślali zwolennicy.