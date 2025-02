Audyt w szpitalu. Prezydent Świnoujścia zaskoczona wynikami [WIDEO]

Zdjęcia Joanna Maraszek. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Znamy wstępne wyniki audytu w świnoujskim szpitalu. Władze miasta sprawdzały finanse lecznicy oraz jej prognozy finansowe i plany rozbudowy. Wyniki dla prezydent Świnoujścia były zaskoczeniem.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia przyznaje, że przeprowadzenie audytu było konieczne. - Głównym powodem przeprowadzenia audytu była prognoza przeprowadzenia straty, która rodziłaby skutek w postaci dołożenia pieniędzy z budżetu miasta do funkcjonowania szpitala. Drugim tematem, który zleciliśmy do przeanalizowania była kwestia planów rozbudowy szpitala na bardzo wysoką kwotę około 200 mln złotych - tłumaczy Agatowska.



Co konkretnie wykazała kontrola? - Audyt wykazał np. że potencjał szpitala, który dziś wynosi 110 łóżek, jest wykorzystywany tylko w 50 procentach - mówi prezydent Świnoujścia.



Pełne wnioski i dane mają być opublikowane w marcu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski