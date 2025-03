PiS oskarża Rafała Trzaskowskiego o agitację w administracji samorządowej [ZDJĘCIA]

Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politycy Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina chcą złożyć zawiadomienie do organów ścigania o złamaniu prawa przez Rafała Trzaskowskiego.

Ich zdaniem doszło do agitacji w urzędach administracji samorządowej; w Szczecinie oraz w powiecie łobeskim.



Jak mówi miejski radny PiS Krzysztof Romianowski, we wtorek szczecińscy radni mieli otrzymać od Rafała Trzaskowskiego listy zachęcające do współpracy.



- W naszych skrzynkach, skrzynkach urzędowych pojawiły się właśnie te oto listy. Listy, w których tak naprawdę Rafał Trzaskowski nagabuje wszystkich samorządowców, a być może też i urzędników do tego, żeby na niego głosować i wesprzeć jego kampanię - powiedział.



Rafał Trzaskowski w liście podkreśla wagę samorządów w funkcjonowaniu państwa i zachęca do współpracy.



Jak mówi radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler - wysłanie listu do radnego to nie przestępstwo.



- Każdy obywatel ma taką możliwość i prawo napisać do radnego. Rafał Trzaskowski nie jest w tej kwestii jakimś ewenementem - ocenił.



Szefowa Sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioletta Paprocka-Ślusarska skomentowała: "Pismo było wysłane w zamkniętej i zaadresowanej kopercie. Wpływa do urzędu. Nie ma na kopercie żadnej agitacji".



Edycja tekstu: Jacek Rujna