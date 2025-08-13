Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Romianowski: gdyby środki z KPO trafiły za rządów PiS, żaden koleś z PO nie dostałby na nowy jacht

Region Antoni Stefański

Krzysztof Romianowski - Radny Miasta Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krzysztof Romianowski - Radny Miasta Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego konferencję w sprawie środków z KPO.
Afera wokół dotacji z KPO. Komentarze polityków

Afera wokół dotacji z KPO. Komentarze polityków

Rząd wysłuchał informacji na temat wykorzystania środków z KPO
Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
PiS organizuje objazdową wystawę „Kasa Platformy Obywatelskiej” ws. dotacji
Rzecznik rządu: największym problemem KPO był czas
Premier: PiS nie tylko kradł pieniądze, ale ukradli Polsce bezcenny czas
RSnW: dotacje z KPO w opinii ekspertów
Sprawa kontroli KPO trafi do Prokuratury Europejskiej
Tusk: Nie będę tolerował marnowania pieniędzy z KPO
Politycy nie pozostawili suchej nitki na rządowej koalicji za podejmowane przez nią działania. Nie może być tak, że pieniądze wędrują na wątpliwe przedsięwzięcia, zamiast na ważne inwestycje – stwierdził radny Krzysztof Romianowski.

- Poseł Artur Łącki zawalczył o swoje środki, ale nie zawalczył np. o środki dla miasta Szczecin. Tak samo nie zawalczyli inni posłowie Platformy Obywatelskiej. Może wiedzieli, że lepiej siedzieć cicho, bo ich koleżanki, ich koledzy, ich żony, dostaną dofinansowania na swoje biznesy - mówi Romianowski.

Przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta odniósł się do słów Donalda Tuska. Według premiera pełną odpowiedzialność za blokowanie środków z KPO ponosi Zjednoczona Prawica.

- My jako Prawo i Sprawiedliwość walczyliśmy o te środki z KPO, ale to Platforma Obywatelska te środki blokowała i już wiemy dlaczego. Bo gdyby te środki trafiły za rządów Prawa i Sprawiedliwości, żaden koleś z Platformy Obywatelskiej nie dostałby na nowy jacht - mówi Krzysztof Romianowski.

Według radnego Macieja Kopcia środki z KPO mieli też pozyskać radni klubu OK Polska - Jolanta Balicka i Marek Kolbowicz.

Edycja tekstu: Michał Król
Nie może być tak, że pieniądze wędrują na wątpliwe przedsięwzięcia, zamiast na ważne inwestycje – stwierdził radny Krzysztof Romianowski.
Przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta odniósł się do słów Donalda Tuska. Według premiera pełną odpowiedzialność za blokowanie środków z KPO ponosi Zjednoczona Prawica.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Pamiętam taką wypowiedź Pana Horały- "jak ktoś ukradł niezgodnie z procedurami to będzie musiał te pieniądze oddać".

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11371 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7570 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 7186 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 6218 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5390 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]
Naprawa na Niebuszewie musi poczekać. Mieszkańcy poirytowani [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]

Najnowsze podcasty