Romianowski: gdyby środki z KPO trafiły za rządów PiS, żaden koleś z PO nie dostałby na nowy jacht

Szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali przed gmachem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego konferencję w sprawie środków z KPO.

Edycja tekstu: Michał Król

Politycy nie pozostawili suchej nitki na rządowej koalicji za podejmowane przez nią działania. Nie może być tak, że pieniądze wędrują na wątpliwe przedsięwzięcia, zamiast na ważne inwestycje – stwierdził radny Krzysztof Romianowski.- Poseł Artur Łącki zawalczył o swoje środki, ale nie zawalczył np. o środki dla miasta Szczecin. Tak samo nie zawalczyli inni posłowie Platformy Obywatelskiej. Może wiedzieli, że lepiej siedzieć cicho, bo ich koleżanki, ich koledzy, ich żony, dostaną dofinansowania na swoje biznesy - mówi Romianowski.Przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta odniósł się do słów Donalda Tuska. Według premiera pełną odpowiedzialność za blokowanie środków z KPO ponosi Zjednoczona Prawica.- My jako Prawo i Sprawiedliwość walczyliśmy o te środki z KPO, ale to Platforma Obywatelska te środki blokowała i już wiemy dlaczego. Bo gdyby te środki trafiły za rządów Prawa i Sprawiedliwości, żaden koleś z Platformy Obywatelskiej nie dostałby na nowy jacht - mówi Krzysztof Romianowski.Według radnego Macieja Kopcia środki z KPO mieli też pozyskać radni klubu OK Polska - Jolanta Balicka i Marek Kolbowicz.