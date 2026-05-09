Można oddać krew na Wałach Chrobrego

Moc atrakcji przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Do północy potrwa pierwsza tegoroczna odsłona Pikniku nad Odrą. Jest jarmark, są występy i degustacje. Jest też strefa honorowych dawców krwi.
O szczegółach dzisiejszej akcji powiedział organizator wydarzenia - Piotr Kuzmierski. - Przeprowadzamy akcję kwiodawstwa połączoną z akcją rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS. Zależy nam, żeby pobrać jak najwięcej litrów krwi dla chorych na białaczkę - podkreślił Kuzmierski.
Kto nie zdążył, a chciałby pomóc, może to zrobić także w niedzielę w godzinach od 11 do 15.
