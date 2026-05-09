Można oddać krew na Wałach Chrobrego

Moc atrakcji przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Do północy potrwa pierwsza tegoroczna odsłona Pikniku nad Odrą. Jest jarmark, są występy i degustacje. Jest też strefa honorowych dawców krwi.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Chętnych nie brakuje. - Pierwszy raz uzupełniam go. Jeżeli zostanę zakwalifikowana, uda mi się oddać krew. - Jest to bardzo miłe uczucie, że można pomóc innym osobom. Namówiłem żonę, żeby też spróbowała oddać. - Jest stres. Przyszłam tu spróbować, więc jestem z siebie dumna, że jednak strach przed igłami chcę przezwyciężyć. - Jestem honorowym dawcą krwi od 2008 roku. Staram się regularnie oddawać tą krew. Ponad 30 litrów oddane, więc polecam i zapraszam, bo naprawdę krew jest potrzebna. Nie da się jej zastąpić - mówili dawcy.O szczegółach dzisiejszej akcji powiedział organizator wydarzenia - Piotr Kuzmierski. - Przeprowadzamy akcję kwiodawstwa połączoną z akcją rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS. Zależy nam, żeby pobrać jak najwięcej litrów krwi dla chorych na białaczkę - podkreślił Kuzmierski.Kto nie zdążył, a chciałby pomóc, może to zrobić także w niedzielę w godzinach od 11 do 15.