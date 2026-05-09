Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Centrum Żeglarskim oficjalnie zainaugurowano tegoroczny sezon.

Podczas wydarzenia otwarto też wystawę "15 lat sekcji kajakowej".

Od rana na przystani odbywały się prezentacje poszczególnych sekcji, były też pokazy ratownictwa oraz spotkania z instruktorami i pasjonatami sportów wodnych.- Za chwilę zaczynamy realizować wszystko, co zaplanowaliśmy na ten sezon, czyli do wakacji kursy, szkolenia, zajęcia stałe w sekcjach oraz m.in. rejsy edukacji morskiej, a w wakacje jak zwykle półkolonie, obozy i rejsy, na które zapraszamy - mówi Magda Piasecka, zastępca dyrektora Centrum Żeglarskiego.