Tłoczno na Wałach Chrobrego. Trwa Piknik nad Odrą

Region Julia Nowicka, Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pokazy tańca z Indonezji, szaleni naukowcy czy koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Krąg". Na szczecińskich Wałach Chrobrego trwa Piknik nad Odrą.
Podczas drugiego dnia nie zabraknie atrakcji dla dzieci, jak i dla dorosłych - zapewnia organizator Wojciech Heliński: - Drugi dzień targów, to przede wszystkim część turystyczna, czyli możliwość obejrzenia stoisk regionów, firm turystycznych, przewoźników i hotelarzy.

Tradycją pikniku jest wielkie gotowanie przysmaków z Polski i świata. W sobotę mieszkańcy mogli skosztować zupy rybnej z Dolnego Śląska.

Natomiast w niedzielę, w garnku znajdą się przysmaki z Bułgarii - dodaje organizator: - Kawyrma to jest takie danie robione na patelni, rodem z Bułgarii, mięsne, z warzywami, bardzo aromatyczne, z bałkańskimi przyprawami.

Wydarzenie przyciągnęło nie tylko mieszkańców, ale również turystów. - Przejechaliśmy z Berlina... Jest bardzo fajnie. Jest dużo atrakcji dla dzieci, mega atmosfera. Tylko przyjechać i się bawić. - Przyjechałem z Gdańska, trochę w innym celu. Jest to miła niespodzianka, bo tutaj dużo się dzieje. Przyjechałyśmy z Kołobrzegu. Podoba nam się tutaj. Jest ogromna różnorodność wystawców. - Przyjechałem z Sycylii. Jestem tutaj już drugi rok z rzędu, aby wziąć udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Bardzo mi się na nim podoba i z pewnością wrócę tu jeszcze nie raz - opowiadają.

Drugi dzień Pikniku nad Odrą rozpocznie się o godzinie 11:00 i potrwa do 20:00.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
