Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego

Wypadek na ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie.

- Na wysokości skrzyżowania z ulicą Sołtysią doszło do zderzenia busa z motocyklem - mówi starszy sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Jedna osoba jest poszkodowana, to motocyklista. Ruch wstrzymano zarówno na drodze, jak i na torowisku.





Poszkodowany trafił do szpitala.





Przy wjeździe do centrum polecaliśmy omijanie Mostu Długiego i korzystanie z Trasy Zamkowej. Korek zaczynał się już na Moście Portowym.



Tramwaje linii "2" jeździły do pętli Potulicka, a linie "7" i "8" zawracały na Placu Rodła. Na trasie od Bramy Portowej do Basenu Górniczego kursowały autobusy linii pospiesznych A, B i C.

