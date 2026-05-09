Ostrzeżenie przed przymrozkami w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Alerty dotyczą województw w Polsce północnej i centralnej oraz południa woj. dolnośląskiego. Temperatura może lokalnie spaść przy gruncie do minus 4 st. C.
IMGW wydała alerty I stopnia przed przymrozkami. Obowiązują one dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz woj. dolnośląskiego.

W Zachodniopomorskiem ujemne wartości spodziewane są od godziny 23 do 7 rano w powiatach szczecineckim, koszalińskim i sławieńskim.

„Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, lokalnie 0 st. C, przy gruncie do minus 2 st. C, lokalnie minus 4 st. C” - poinformował instytut. Ostrzeżenia potrwają od godz. 23 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

