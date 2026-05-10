Piłkarze wodni Arkonii wicemistrzem Polski juniorów U17

Piłkarze wodni Arkonii zdobyli srebrny medal w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 17 zakończonych w Gliwicach.
Szczecinianie w drodze po wicemistrzowski tytuł w finałowym turnieju odnieśli cztery zwycięstwa i doznali jednej porażki.
Waterpoliści trenera Andrzeja Zabdyra pokonali Stilon Gorzów Wielkopolski, Pałac Młodzieży Warszawa, Neptuna Łódź i Alfę Gorzów Wielkopolski.
W decydującym meczu o złoty medal i tytuł mistrza Polski piłkarze wodni Arkonii przegrali z Polonią Bytom 6:18.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
