Goście "Kawiarenki Politycznej": protest w Podjuchach był zasadny [ZDJĘCIA]

Goście "Kawiarenki Politycznej" są zgodni – piątkowy protest mieszkańców szczecińskich Podjuch był jak najbardziej zasadny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

To wyraźny sygnał dla miasta i inwestora, że należy słuchać głosu mieszkańców – podkreśla Olga Śliwowska z ruchu "Wspólnie dla Szczecina". - Proces budowlany to jest proces, który angażuje wielu uczestników, niesie za sobą duże środki, które zainwestował inwestor. Nie dziwię mu się, że idzie w kierunku legalizacji. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie ponad prawem - dodaje Śliwowska.Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby zablokować budowę – dodał szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.- My na pewno będziemy głosować za zmianą tego planu, żeby ta inwestycja została zlikwidowana. Z tego co słyszę, to i radni Koalicji Obywatelskiej chyba również są tego samego zdania. Musimy więc jak najszybciej - dla przykładu - ukarać tego krnąbrnego inwestora, który totalnie ma w nosie polskie prawo - podkreślił Romianowski.Dziwię się, dlaczego inwestor, który tak dużo mówi o przestrzeganiu prawa, od początku go nie przestrzegał – powiedział szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler: - To jest trochę tak, jak ktoś włamuje nam się do mieszkania, my reagujemy, a ten, kto łamie to prawo, mówi: "ale przepraszam, ja mam prawo do tego, żeby się bronić".Spółka Oktan Energy złożyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenie na decyzję prezydenta Szczecina Piotra Krzystka o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji.