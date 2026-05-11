Profesor krytycznie o wecie prezydenta. "Nie poddamy się tak łatwo"

To bardzo niedobrze, że prezydent zawetował ustawę o rozwodach w Urzędach Stanu Cywilnego – oceniła w "Rozmowach pod krawatem" przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości prof. Magdalena Szafranek.
Weto nie oznacza końca prac nad projektem zmian. Będą one prowadzone dalej. - Nowe przepisy umożliwiałaby ekspresowy rozwód tylko parom bezdzietnym – podkreślała prof. Magdalena Szafranek. - Myślę, że będziemy się tym zajmować. Nie poddamy się tak łatwo, nie po to zostaliśmy powołani. Ja cały czas powtarzam członkom mojej komisji, że mamy patrzeć dalekosiężnie i proponować przepisy, które będą dobre długofalowo, a nie tylko na chwilę i koniunkturalnie. To ma być po prostu dobre prawo rodzinne.
A Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego pracuje m.in. nad zmianami dotyczącymi systemu alimentacyjnego w Polsce, czy nad zniesieniem winy w przypadku rozwodów małżeństw z dziećmi.
- Ten element winy jest traktowany jako element rozgrywki, to ja w takim razie wystąpię o orzeczeniu o winie, a ta druga strona mówi "to ja będę chciał kontakty, czy tam pieczę naprzemienną". No i jakby tak naprawdę tracimy dziecko z pola widzenia, dziecko nie jest traktowane podmiotowo - uważa prof. Szafranek.
Prof. Szafranek była pytana także m.in. o wyrok w sprawie Kamilka i o planowane zmiany w ustawie Kamilkowej, rozmawialiśmy również o alienacji rodzicielskiej czy ochronie dzieci w cyberprzestrzeni.
Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nowe przepisy umożliwiałaby ekspresowy rozwód tylko parom bezdzietnym – podkreślała prof. Magdalena Szafranek.