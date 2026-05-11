Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Profesor krytycznie o wecie prezydenta. "Nie poddamy się tak łatwo"

Region Sebastian Wierciak

Prof. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Prof. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
To bardzo niedobrze, że prezydent zawetował ustawę o rozwodach w Urzędach Stanu Cywilnego – oceniła w "Rozmowach pod krawatem" przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości prof. Magdalena Szafranek.
Prof. Magdalena Szafranek

Prof. Magdalena Szafranek

Przed majówką prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która miała wprowadzić tzw. rozwody pozasądowe w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Weto nie oznacza końca prac nad projektem zmian. Będą one prowadzone dalej. - Nowe przepisy umożliwiałaby ekspresowy rozwód tylko parom bezdzietnym – podkreślała prof. Magdalena Szafranek. - Myślę, że będziemy się tym zajmować. Nie poddamy się tak łatwo, nie po to zostaliśmy powołani. Ja cały czas powtarzam członkom mojej komisji, że mamy patrzeć dalekosiężnie i proponować przepisy, które będą dobre długofalowo, a nie tylko na chwilę i koniunkturalnie. To ma być po prostu dobre prawo rodzinne.

A Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego pracuje m.in. nad zmianami dotyczącymi systemu alimentacyjnego w Polsce, czy nad zniesieniem winy w przypadku rozwodów małżeństw z dziećmi.

- Ten element winy jest traktowany jako element rozgrywki, to ja w takim razie wystąpię o orzeczeniu o winie, a ta druga strona mówi "to ja będę chciał kontakty, czy tam pieczę naprzemienną". No i jakby tak naprawdę tracimy dziecko z pola widzenia, dziecko nie jest traktowane podmiotowo - uważa prof. Szafranek.

Prof. Szafranek była pytana także m.in. o wyrok w sprawie Kamilka i o planowane zmiany w ustawie Kamilkowej, rozmawialiśmy również o alienacji rodzicielskiej czy ochronie dzieci w cyberprzestrzeni.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nowe przepisy umożliwiałaby ekspresowy rozwód tylko parom bezdzietnym – podkreślała prof. Magdalena Szafranek.
A Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego pracuje m.in. nad zmianami dotyczącymi systemu alimentacyjnego w Polsce, czy nad zniesieniem winy w przypadku rozwodów małżeństw z dziećmi.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3316 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2877 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2850 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od przedwczoraj oglądane 2715 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2259 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty