Odnaleziono i uwolniono Polkę przetrzymywaną w Niemczech

Policjanci ze Stargardu pomogli w uwolnieniu przetrzymywanej w Niemczech Polki.
Do komendy wpłynęło zgłoszenie od osoby, która twierdziła, że znajoma znalazła się w mieszkaniu w Niemczech wbrew swojej woli. Kobietę miał tam przetrzymywać Polak, który wcześniej wciągnął ją do samochodu, pobił i zamknął w mieszkaniu. W zgłoszeniu był jego dokładny adres.
Funkcjonariusze skontaktowali się z biurem współpracy międzynarodowej Komendy Głównej Policji. Niemieccy policjanci szybko zaczęli działać - okazało się, że kobieta rzeczywiście znajduje się we wskazanym mieszkaniu.
Mężczyzna, który ją przetrzymywał, był poszukiwany przez prokuraturę po zachodniej stronie granicy oraz przez polskie służby.
W mieszkaniu znaleziono też narkotyki i przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany, a kobiecie udzielono pomocy i zapewniono bezpieczeństwo.
