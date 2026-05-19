Odnaleziono i uwolniono Polkę przetrzymywaną w Niemczech

Fot. Radio Szczecin [Archiwum]
Policjanci ze Stargardu pomogli w uwolnieniu przetrzymywanej w Niemczech Polki.
Do komendy wpłynęło zgłoszenie od osoby, która twierdziła, że znajoma znalazła się w mieszkaniu w Niemczech wbrew swojej woli. Kobietę miał tam przetrzymywać Polak, który wcześniej wciągnął ją do samochodu, pobił i zamknął w mieszkaniu. W zgłoszeniu był jego dokładny adres.

Funkcjonariusze skontaktowali się z biurem współpracy międzynarodowej Komendy Głównej Policji. Niemieccy policjanci szybko zaczęli działać - okazało się, że kobieta rzeczywiście znajduje się we wskazanym mieszkaniu.

Mężczyzna, który ją przetrzymywał, był poszukiwany przez prokuraturę po zachodniej stronie granicy oraz przez polskie służby.

W mieszkaniu znaleziono też narkotyki i przedmiot przypominający broń. Mężczyzna został zatrzymany, a kobiecie udzielono pomocy i zapewniono bezpieczeństwo.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

