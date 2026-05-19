Sprzeciw wobec zabudowy dzielnicy zachodniej Kołobrzegu

Pod petycją w tej sprawie podpisało się 770 osób. Tematem zajęli się miejscowi radni.
Petycja dotyczy działek za Zespołem Szkół Morskich, przy ulicy Arciszewskiego. Jej autor Wojciech Kwapisz pojawił się na posiedzeniu komisji skarg, wniosków i petycji, by przekonać radnych, że nie jest za późno na zatrzymanie planowanych w tym miejscu inwestycji poprzez zmiany w planie zagospodarowania.
- W pobliżu jest szkoła i to nie tylko Zespół Szkół Morskich, ale także Szkoła Podstawowa Nr 5. Jest to pas ochronny Morza Bałtyckiego. Są to tereny objęte programem Natura 2000 - mówił Kwapisz.
Urząd zlecił wydanie opinii prawnej w tym zakresie. Radni Claudia Rubanowicz i Jacek Woźniak nie mają wątpliwości, że decyzji podjętych osiem lat temu przez ówczesne władze, nie da się cofnąć.
- Jest to pozwolenie na budowę. - Uruchomienie procedury planistycznej nic nam nie da - dodali radni.
Komisja odrzuciła petycję. Zgodnie z wydaną decyzją tylko na jednej z działek powstać ma ośrodek na 300 apartamentów.
- W pobliżu jest szkoła i to nie tylko Zespół Szkół Morskich, ale także Szkoła Podstawowa Nr 5. Jest to pas ochronny Morza Bałtyckiego. Są to tereny objęte programem Natura 2000 - mówił Kwapisz.
Urząd zlecił wydanie opinii prawnej w tym zakresie. Radni Claudia Rubanowicz i Jacek Woźniak nie mają wątpliwości, że decyzji podjętych osiem lat temu przez ówczesne władze, nie da się cofnąć.
- Jest to pozwolenie na budowę. - Uruchomienie procedury planistycznej nic nam nie da - dodali radni.
Komisja odrzuciła petycję. Zgodnie z wydaną decyzją tylko na jednej z działek powstać ma ośrodek na 300 apartamentów.
Edycja tekstu: Michał Tesarski