Kieszonkowy park powstanie na prawobrzeżu Szczecina

Edycja tekstu: Michał Tesarski Trzy betonowe łuki ozdobią plac i będą nawiązywać do dawnego budynku ratusza. Na prostokątnym placu mieszkańcy będą mogli organizować festyny czy wydarzenia plenerowe. Pojawią się ławki i leżaki obrotowe, a cały park zostanie oświetlony.Trwa przetarg na realizację projektu. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 10 czerwca.