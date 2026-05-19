Kieszonkowy park powstanie na prawobrzeżu Szczecina

W Dąbiu na centralnym placu przy ulicy Emilii Gierczak zrobi się nie tylko bardziej zielono, ale i historycznie.
Trzy betonowe łuki ozdobią plac i będą nawiązywać do dawnego budynku ratusza. Na prostokątnym placu mieszkańcy będą mogli organizować festyny czy wydarzenia plenerowe. Pojawią się ławki i leżaki obrotowe, a cały park zostanie oświetlony.
Trwa przetarg na realizację projektu. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 10 czerwca.
Trwa przetarg na realizację projektu. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do 10 czerwca.
Edycja tekstu: Michał Tesarski