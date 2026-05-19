Tramwaj wodny znów wypłynie na Zalew Szczeciński [ZDJĘCIA]

W sobotę 27 czerwca oficjalnie wystartuje kolejna edycja Samorządowego Szlaku Wodnego, czyli popularnego "tramwaju wodnego".

To propozycja dla turystów, którzy podczas wakacji będą chcieli statkiem wycieczkowym zwiedzać Pomorze Zachodnie. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy dwie trasy - mówi starosta policki Shivan Fate.- Pierwsza to jest od Szczecina w kierunku Stepnicy i do Trzebieży. Druga linia będzie startowała ze Świnoujścia w kierunku Trzebieży, zaraz do Nowego Warpna i każda z tych jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast - mówi Fate.Starosta przypomina, że tramwajem wodnym mogą podróżować także rowerzyści.- To nie jest tylko dla osób, które są, że tak powiem, na nogach, ale też to jest możliwość dla osób, które planują wycieczki rowerowe. To tak naprawdę można połączyć, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców, turystów, żeby korzystali z tej formy - dodaje starosta policki.Trasy tegorocznego Samorządowego Szlaku Wodnego obsługiwać będzie dwóch armatorów. Linię ze Szczecina do Stepnicy i Trzebieży obsłuży firma Secco Janusz Just, a linię ze Świnoujścia do Trzebieży i Nowego Warpna będzie obsługiwać firma Adler-Schiffe Polska.Ostatni tegoroczny tramwaj wypłynie na wody Zalewu Szczecińskiego w niedzielę 30 sierpnia.