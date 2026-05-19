Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Tramwaj wodny znów wypłynie na Zalew Szczeciński [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
W sobotę 27 czerwca oficjalnie wystartuje kolejna edycja Samorządowego Szlaku Wodnego, czyli popularnego "tramwaju wodnego".
To propozycja dla turystów, którzy podczas wakacji będą chcieli statkiem wycieczkowym zwiedzać Pomorze Zachodnie. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy dwie trasy - mówi starosta policki Shivan Fate.

- Pierwsza to jest od Szczecina w kierunku Stepnicy i do Trzebieży. Druga linia będzie startowała ze Świnoujścia w kierunku Trzebieży, zaraz do Nowego Warpna i każda z tych jednostek będzie dwa razy zawijała do tych miast - mówi Fate.

Starosta przypomina, że tramwajem wodnym mogą podróżować także rowerzyści.

- To nie jest tylko dla osób, które są, że tak powiem, na nogach, ale też to jest możliwość dla osób, które planują wycieczki rowerowe. To tak naprawdę można połączyć, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców, turystów, żeby korzystali z tej formy - dodaje starosta policki.

Trasy tegorocznego Samorządowego Szlaku Wodnego obsługiwać będzie dwóch armatorów. Linię ze Szczecina do Stepnicy i Trzebieży obsłuży firma Secco Janusz Just, a linię ze Świnoujścia do Trzebieży i Nowego Warpna będzie obsługiwać firma Adler-Schiffe Polska.

Ostatni tegoroczny tramwaj wypłynie na wody Zalewu Szczecińskiego w niedzielę 30 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Dla zainteresowanych przygotowaliśmy dwie trasy - mówi starosta policki Shivan Fate.
Starosta przypomina, że tramwajem wodnym mogą podróżować także rowerzyści.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6138 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4972 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2926 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2101 razy)
  5. Wypadek na hulajnodze elektrycznej całkowicie zmienił jej życie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2015 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna inwestycja w Podjuchach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Stadion Arkonii przechodzi "totalną rewolucję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rafał Kubowicz
Ważne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziecięca olimpiada w której każdy jest zwycięzcą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]

Najnowsze podcasty