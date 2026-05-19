Szczecin został stolicą młodzieżowego tenisa ziemnego

Na kortach przy Alei Wojska Polskiego odbywa się tenisowy turniej Szczecin Cup Kia Polmotor 2026.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

W 16. edycji tej imprezy bierze udział 120 zawodników i zawodniczek z kilkunastu państw w tym między innymi z Niemiec, Ukrainy, Danii, Szwecji i z Polski. Przyszłe tenisowe gwiazdy walczą o zwycięstwo w rywalizacji do lat 14 oraz do lat 16 dziewcząt i chłopców.- Myślę, że poszło dobrze. W pierwszym secie na pewno grałam o wiele lepiej, bo w drugim secie troszeczkę się spięłam bez sensu, ale wyciągnęłam wszystko do przodu i wygrałam. To była pierwsza runda, jutro gram drugą rundę - powiedziała Hanna Cyronek z Klubu Sportowego Warszawianka.- Wygrałem gładko 6-0, 6-0. Dużo uczestników, piękny obiekt po remoncie. Ogólnie korty bardzo dobre, twarde. Dobrze się gra - mówił Kajetan Kosiński.- Pozytywnie jestem zaskoczony organizacją. Piękna pogoda, chłopacy grają, rozwijają się i cieszymy się, że takie turnieje są w Polsce - podkreślał Mateusz Czyżewski, trener KN PZT U-14 chłopców.Tenisowy turniej dzieci i młodzieży Szczecin Cup Kia Polmotor 2026 potrwa do soboty na kortach przy Alei Wojska Polskiego.