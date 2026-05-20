Radny: projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza wymaga zmian

Poprawki - tak, całkowite wykreślenie - w żadnym wypadku. Szczeciński radny tonuje emocje wokół projektu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza.

Edycja tekstu: Michał Król

To jeden z pomysłów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, który od kilku lat nie może się doczekać realizacji. Ostatnio te plany oprotestowała Rada Osiedla Pogodno, która z powodu przeznaczenia jednego pasa dla rowerów - obawia się korków. Podobną opinię mają policjanci.Zdaniem Marka Duklanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości projekt wymaga zmian, ale nie powinno się z niego rezygnować. Korki nie będą problemem - mówił w "Rozmowie pod krawatem".- Skupienie się na jednym pasie, bo jeden pas dla samochodów zakorkuje wszystko, to jest nieprawda. Powinno się siąść raz jeszcze z mieszkańcami, rozmawiać, wypracować rozwiązanie, które będzie dobre - mówi Duklanowski.Na budowę ścieżki zagłosowało ponad 1600 szczecinian.