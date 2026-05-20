Ministerstwo pyta młodzież o oczekiwania względem życia w Polsce

Stargardzka młodzież włącza się w działania Ministerstwa Edukacji i odpowiada na pytania dotyczące tego, czego oczekują od życia w Polsce.

- Są to na przykład zdrowie psychiczne, życie społeczne uczniów, potrzeby transportu publicznego. Jest również temat o pierwszej pracy i pierwszym mieszkaniu, co jest bardzo istotne, bo jednak to są uczniowie w wieku 15-18 lat - mówi Aleksander Gumny z Młodzieżowej Rady Powiatu Stargardzkiego.





- Jeżeli nie spytamy się młodzieży, jeżeli nie dojdziemy do nich, to ten dokument nie będzie miał żadnego realnego skutku - mówi Dawid Krawiec, przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Stargardzkiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu Stargardzkiego zorganizowała debatę, która potem posłuży jako jedna z podstaw do stworzenia Krajowej strategii młodzieżowej.- Tu jest bardzo dużo poruszone o zdrowiu psychicznym, o bezpieczeństwie w sieci, takie tematy, które są bardzo popularne. Myślę, że są rozwinięte i dopasowane do tego, jak się żyje teraz. - Tematy ważne dla młodych. Niektórzy mają wykluczenie komunikacyjne, czy już wchodzimy w taki wiek, gdzie szukamy pracy, z którą też jest ciężko dla młodych.Debaty przeprowadzane w całym kraju to drugi z kroków do stworzenia Krajowej strategii młodzieżowej.