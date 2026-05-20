Promenada w Trzebieży będzie wyremontowana przed sezonem

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Trzebieska promenada, częściowo uszkodzona w trakcie tegorocznej zimy, zostanie w sezonie wakacyjnym w pełni udostępniona turystom.
Takie zapewnienie złożył burmistrz Polic Krystian Kowalewski. Dodał, że tej zimy sytuacja pogodowa była ekstremalna, a jej skutki trudne do przewidzenia.

- W tym roku te warunki były wyjątkowe, cofka połączona z mrozem spowodowała takie uszkodzenie. Przyroda płata takie figle, a my sobie z tym poradzimy. Myślę, że jakiegoś tam dramatu wielkiego nie będzie. Część spacerową planujemy wyremontować przed sezonem i tutaj jakby pewne działania zostały podjęte - mówi Kowalewski.

Krystian Kowalewski dodał także, że cały czas trwa szacowanie strat. Jak mówi "prowadzone są równolegle negocjacje z ubezpieczycielem w celu ustalenia ostatecznej kwoty odszkodowania".

