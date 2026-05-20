Dziś Dzień Pszczoły. Ich ochrona to inwestycja w zdrowe środowisko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Małe owady o wielkim znaczeniu mają dziś swój dzień. Mowa o pszczołach - owadach zapylających, które są kluczowe dla funkcjonowania świata roślin.
W Polsce występuje prawie 500 gatunków tych owadów - na świecie ich liczba przekracza 20 tysięcy. I choć populacja pszczół miodnych rośnie, to wiele innych gatunków owadów jest coraz bardziej zagrożonych.

- Jako owady są pożyteczne, bo przecież one wszystko zapylają. - Ktoś to powiedział, że jak pszczół zabraknie, to i nas nie będzie - mówią Szczecinianie.

Ochrona zapylaczy to inwestycja w zdrowe środowisko. Jak realnie można pomóc owadom zapylającym - tłumaczy Jerzy Samborski, pszczelarz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Jeżeli chodzi o owady dziko żyjące, to przede wszystkim zapewnienie im miejsc gniazdowania. Druga sprawa to jest tak zwana baza pokarmowa, czyli dostępność do roślin kwitnących. Niestety obserwujemy takie działanie, jeżeli chodzi o człowieka, że niszczone są drzewa i roślinność dostarczająca pokarmu pszczołom. Tutaj to jest bardzo ważne - mówi Samborski.

Międzynarodowy Dzień Pszczół obchodzony jest na świecie od 9 lat.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy zrzesza ponad 700 osób, którzy posiadają 25 tysięcy uli.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.

