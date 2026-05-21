Studenci zawładnęli miastem. W Szczecinie rozpoczęły się Juwenalia [WIDEO, ZDJĘCIA]

W środę młodzi studenci przebiegli ulicami miasta, a w czwartek od rana odpoczywają i ładują baterie przed wieczornymi koncertami rozpoczynającymi Juwenalia.

Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowała Politechnika Morska na tak zwany Dzień Studenta.- Mamy kiełbaski, chce pani gryzka? - Trzeba rozplątać kable, tylko ma się takie rękawice, które to dosyć utrudniają, bo ruchy są w nich ograniczone. - Cieszymy się pogodą i świętujemy razem, wspólnie ze znajomymi. - Świeże kiełbaski na grillu, przywiezione w sumie dzisiaj i częstujemy studentów oczywiście, tak jak zawsze co roku. Studenci wolą sobie zrobić tzw. podkładkę, jak to się mówi. - Wystawiamy nasze koła naukowe, mamy grilla, watę cukrową, popcorn, dmuchańce, byka rodeo. Wcześniej jeszcze mieliśmy alpaki do godziny 12, a tutaj mamy nasze gry wydziałowe. My akurat reprezentujemy nasz wydział mechatroniki i elektrotechniki. - Świetna organizacja, bardzo dużo znajomych. Co mogę powiedzieć, życie jest piękne - mówią studenci.Wieczorem w ramach Juwenaliów na Łasztowni wystąpią między innymi Golec uOrkiestra i Dawid Kwiatkowski. Juwenalia potrwają do niedzieli.