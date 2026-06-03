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W Łobzie dopiero teraz świętują Dzień Dziecka, ale warto było czekać

Region Rafael Żełobowski

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]
Talent Show, wojskowa wystawa, motocykliści i strefa relaksu. Tak wyglądał Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie.
Wydarzenie przygotowała Rada Rodziców. Jak podkreśla jej przewodnicząca Magdalena Pobiedzińska, główną atrakcją wydarzenia był Talent Show.

- 57 uczestników. Mamy tutaj również wojsko, fotobudkę, zapiekanki, lody naturalne, strefę chill z komfortowymi leżakami, matami i pufami - mówi Pobiedzińska.

Dzieci zgodnie podkreślały, że na taki Dzień Dziecka warto było poczekać.

- Dużo atrakcji i bardzo mi się to podoba. Jest takie miejsce do odpoczynku i tam są zapiekanki, które są bardzo dobre. To jest najlepszy dzień dziecka, jaki mamy. Rada Rodziców bardzo się postarała w tym roku - mówią dzieci.

Szkolny Talent Show wygrał Alan Wierzchowski, który zdobył uznanie jury i publiczności recytacją wiersza „Makaron”.

Edycja tekstu: Michał Król
Wydarzenie przygotowała Rada Rodziców. Jak podkreśla jej przewodnicząca Magdalena Pobiedzińska, główną atrakcją wydarzenia był Talent Show.
Dzieci zgodnie podkreślały, że na taki Dzień Dziecka warto było poczekać.

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