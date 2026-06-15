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"Pomorze Zachodnie – Kierunek Nauka" w MCN [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zarażanie pasją do wiedzy to cel konferencji "Pomorze Zachodnie – Kierunek Nauka", która odbyła się w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.
- Chcemy wspólnie budować nowoczesny model edukacji w regionie - potwierdził Paweł Szeremet z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

- Propagowanie nauki, nauczenie się jak o tej nauce mówić trochę bardziej dostępnie dla przeciętnego człowieka i może trochę walka z fake newsami i walka z tym trochę innym podejściem do rzeczywistości, która nie zawsze ma aspekt naukowy - wyliczał.

Jak przełożyć skomplikowany język laboratoriów na prosty przekaz dla każdego? I jak mówić, tak by nas słuchano?

- Moim zdaniem dobra narracja się obroni. To znaczy to, co będzie wyróżniać narrację ludzką, co będzie odróżniać ją od narracji AI-owej, to jest właśnie jakość. Zamknij wszystko, co masz do powiedzenia najpierw w jednym zdaniu, żebyś sam wiedział, o czym chcesz mówić - instruował Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim.

Uczestnicy konferencji brali także udział w praktycznych warsztatach i pokazach, które udowadniają, że nauka może wyjść z sal akademickich.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Propagowanie nauki, nauczenie się jak o tej nauce mówić trochę bardziej dostępnie dla przeciętnego człowieka i może trochę walka z fake newsami i walka z tym trochę innym podejściem do rzeczywistości, która nie zawsze ma aspekt naukowy - wyliczał.
- Moim zdaniem dobra narracja się obroni. To znaczy to, co będzie wyróżniać narrację ludzką, co będzie odróżniać ją od narracji AI-owej, to jest właśnie jakość. Zamknij wszystko, co masz do powiedzenia najpierw w jednym zdaniu, żebyś sam wiedział, o czym chcesz mówić - instruował Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim.

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