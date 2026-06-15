MOP Dargobądz na S3 w drodze nad morze - nie przed wakacjami

Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)

Osoby podróżujące latem nad Bałtyk nie będą mogły skorzystać z Miejsca Obsługi Podróżnych budowanego na wysokości Dargobądza w ciągu drogi S3.

Mimo że od kilku tygodni prowadzone są tam prace wykończeniowe, to na punkt, w którym będzie można zaparkować auto i rozprostować kości trzeba będzie poczekać.



Rzecznik GDDKiA w Szczecinie, Mateusz Grzeszczuk powiedział nam, że choć na wykonawcę wywierana jest ciągła presja, to ani w lipcu, ani w sierpniu szans na chwilowy odpoczynek w tym miejscu nie będzie.



- Miejsce Obsługi Podróżnych Dargobądz to będą parkingi, budynek toalet i rezerwa pod budowę stacji paliw i restauracji. Bardziej mówimy tu o końcówce sezonu wakacyjnego, czyli wrzesień. Wszystko zależy od tego jak te roboty będą prowadzone - powiedział.



Analogiczna sytuacja jest po przeciwległej stronie "ekspresówki" w stronę Szczecina. Powodem ma być dodatkowe zaangażowanie tego samego wykonawcy przy dokończeniu budowy Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) przy węźle Wolin Wschód.



Edycja tekstu: Jacek Rujna