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Lego-budynek Odry Chojna. Powstał ze zużytych kontenerów

Region Adam Wosik

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
Akademia Piłkarska Odry Chojna ma swój budynek - z szatniami, toaletami i miejscem odpraw meczowych.
Obiekt powstał dzięki inicjatywie prywatnych, lokalnych firm.

- Kupiliśmy w Hamburgu dwa kontenery. One były dość mocno zużyte. W zakładzie je ponaprawialiśmy, następnie przywieźliśmy, ustawiliśmy w odstępie 15 metrów jeden od drugiego i wykonaliśmy fachową konstrukcję - mówi prezes Odry Chojna, Leszek Siatka.

Prezes Siatka dodaje, że dzięki poprawie warunków szkolenia niebawem będzie można podwoić liczbę trenującej w Odrze Chojna młodzieży. Plan ambitny jest taki, aby docelowo było to 200 osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Kupiliśmy w Hamburgu dwa kontenery. One były dość mocno zużyte. W zakładzie je ponaprawialiśmy, następnie przywieźliśmy, ustawiliśmy w odstępie 15 metrów jeden od drugiego i wykonaliśmy fachową konstrukcję - mówi prezes Odry Chojna, Leszek Siatka.

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