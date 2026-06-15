Lego-budynek Odry Chojna. Powstał ze zużytych kontenerów

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Akademia Piłkarska Odry Chojna ma swój budynek - z szatniami, toaletami i miejscem odpraw meczowych.

Obiekt powstał dzięki inicjatywie prywatnych, lokalnych firm.



- Kupiliśmy w Hamburgu dwa kontenery. One były dość mocno zużyte. W zakładzie je ponaprawialiśmy, następnie przywieźliśmy, ustawiliśmy w odstępie 15 metrów jeden od drugiego i wykonaliśmy fachową konstrukcję - mówi prezes Odry Chojna, Leszek Siatka.



Prezes Siatka dodaje, że dzięki poprawie warunków szkolenia niebawem będzie można podwoić liczbę trenującej w Odrze Chojna młodzieży. Plan ambitny jest taki, aby docelowo było to 200 osób.



Edycja tekstu: Jacek Rujna